Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за Виктора Павлика. А в прошлом году у пары появился первенец - сын, которого назвали Михаилом, которому недавно исполнился один годик. После начала войны Репяхова находилась в Израиле, но уже вернулась в Украину. Первое, что сделала блогерка, это марафон по салонам красоты.

Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз показала яркие образы.

"А сейчас будет нужна ваша помощь", - написала Репяхова.

Звездаа стояла в стильном голубом костюме.

"Какой образ выберете?", - спросила Катя и показала четыре варианта.

На первых двух фото Репяхова позировала в платьях, а на остальных использовала комби - платье + пиджак.

Напомним, молодая жена Павлика показала, как отвлекает маленького сына от событий в Украине

А еще Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика похвасталась победой в суде над его экс-женой

Также Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика неожиданно заговорила о втором ребенке