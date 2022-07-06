Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за Виктора Павлика. А в прошлом году у пары появился первенец - сын, которого назвали Михаилом, которому недавно исполнился один годик. После начала войны Репяхова находилась в Израиле, но уже вернулась в Украину. Первое, что сделала блогерка, это марафон по салонам красоты.
Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз показала яркие образы.
"А сейчас будет нужна ваша помощь", - написала Репяхова.
Звездаа стояла в стильном голубом костюме.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
ПриватБанк вводит новое ограничение на расходы для украинцев: "Будем запрашивать..."
Новые правила получения пенсий: в ПФУ предупредили, как работают Укрпошта и Ощадбанк
Жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля: "Красотка, так держать"
Трагедия Бучи повторяется на Херсонщине, местные сообщили о ситуации в области: "Они держат людей..."
"Какой образ выберете?", - спросила Катя и показала четыре варианта.
На первых двух фото Репяхова позировала в платьях, а на остальных использовала комби - платье + пиджак.
Напомним, молодая жена Павлика показала, как отвлекает маленького сына от событий в Украине
А еще Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика похвасталась победой в суде над его экс-женой
Также Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика неожиданно заговорила о втором ребенке