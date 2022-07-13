Популярная украинская актриса и героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина провела заграницей несколько месяцев. А по возвращению огодила в скандал из-за безкультурного поведения некоторых участников "Дизель Шоу".

Тем не менее, звезда старается активно вести социальные сети и рассказывает об успехах своей работы, как развивается и как рада быть дома.

«Так вот, продолжая тему исполнения мечты… У многих они начали сбываться. Но сбываться так страшно. Из-за войны люди поехали в «путешествия», вынуждены были сменить работу, выучить английский и тд.

И потом все начали говорить, что желания надо было нормально загадывать. А я все время думала: нормально – это как? Ведь когда мы загадывали, что хотим лучшего, мы желали себе сильных эмоциональных волнений, повышение уровня жизни, попробовать то, что никогда не пробовали. А потом меня осенило, я поняла, что хочет сказать вселенная. Я поняла, что это был урок с мечтами!» - заключила Мишина.

Артистка тосковала по месту, где живет вместе с сыном, поэтому начала сразу после приезда активно рассказывать о своих буднях.

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