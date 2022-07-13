Олег Винник действительно проходит лечение и в данный момент живет за границей.

О том, что на самом деле происходит с известным певцом, рассказала в интервью ТСН.ua его адвокат.

Она напомнила о том, что уже более 20 лет Винник живет за границей. Прямо сейчас он находится в Берлине, где действительно проходит лечение. Проблемы со здоровьем у певца возникли еще до войны: он даже был вынужден отменить несколько концертов.

Известно, что Винник обратился за помощью к европейским врачам, и сейчас продолжает лечение после новых обострений. О том, чем именно болен певец, его адвокат не рассказала.

При этом она раскрыла, что все это время Винник активно помогает украинским защитникам. Как стало известно, через свой благотворительный фонд «Вовчиця» артист закупает и отправляет на фронт автомобили для ВСУ.

По словам адвоката, Винник лично занимается поиском авто и следит за процессом их отправки.

«Публично Олег Винник ничего не говорит о своем волонтерстве, осуждает полномасштабное вторжение страны-агрессора в Украину и не желает пиариться во время беды. Исполнитель еще с 2014 года занимает четкую позицию», - говорится в материале со слов адвоката певца.

Отметим, что о местонахождении Винника ходило много слухов. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину певец записал одно видео, в котором осудил россиян, после чего полностью пропал из медийного пространства. При этом несколько раз появлялась информация о том, что у него возникли проблемы со здоровьем.

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