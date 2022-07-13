Злата Огневич призналась, что не понимает одного из развлечений, которое появилось у украинцев во время войны.

Как пишет Politeka.net, в своих Сториз популярная певица и героиня второго сезона шоу «Холостячка» поделилась признанием.

«На днях гуляла с сестрой и видела выставку сгоревшей техники. На фоне этой техники фоткаются взрослые, прыгают дети», - рассказала звезда.

При этом она призналась, что лично ей на такое смотреть неприятно.

«Мне жутко на это смотреть. Мне противно. Например, я не хочу фотографироваться на фоне этой обгоревшей техники, которая принесла смерть, в которой кто-то сгорел, погиб. И там части этого сгоревшего тела остались в виде пепла…Я не понимаю, что в этом прикольного», - честно рассказала Огневич.

Позже певица поделилась скриншотом с ответами, которые украинцы отправили ей по этой теме. Часть из них соглашались со звездой.

«Судя по вашим ответам на счет фото на фоне обгоревшей техники, я не одна думаю, что это гадко, противно и отвратительно. И мне очень приятно знать, как много у меня единомышленников!», - рассказала Злата.

Напомним, Могилевская пробрала до мурашек новыми кадрами из метро.

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