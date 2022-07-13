Как пишет Politeka.net, в своих Сториз популярная певица и героиня второго сезона шоу «Холостячка» поделилась признанием.
«На днях гуляла с сестрой и видела выставку сгоревшей техники. На фоне этой техники фоткаются взрослые, прыгают дети», - рассказала звезда.
При этом она призналась, что лично ей на такое смотреть неприятно.
«Мне жутко на это смотреть. Мне противно. Например, я не хочу фотографироваться на фоне этой обгоревшей техники, которая принесла смерть, в которой кто-то сгорел, погиб. И там части этого сгоревшего тела остались в виде пепла…Я не понимаю, что в этом прикольного», - честно рассказала Огневич.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Путину мало захватить всю Украину: в МИД Латвии назвали главную цель президента диктатора
"Погибшую чудом узнали по брендовому платью": под Киевом участник ток-шоу отобрал жизнь у любимой
Отогнали назад: новый штурм врага закончился провалом, что изменилось на передовой
"Холостячка" Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль: "Дали нам отдохнуть"
Позже певица поделилась скриншотом с ответами, которые украинцы отправили ей по этой теме. Часть из них соглашались со звездой.
«Судя по вашим ответам на счет фото на фоне обгоревшей техники, я не одна думаю, что это гадко, противно и отвратительно. И мне очень приятно знать, как много у меня единомышленников!», - рассказала Злата.
Напомним, Могилевская пробрала до мурашек новыми кадрами из метро.
Как сообщала Politeka, "холостячка" Мишина огорошила видом, показав, есть ли у нее ботокс.
Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика показала лекарство, которое понадобилось сыну.