21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару живет и учится в Нью-Йорке, США, где также пытается строить карьеру в модельном бизнесе. Но в последнее время девушка отправилась покорять Лос-Анджелес.

Соня часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз модель показала кадры, сделанные в студии фотографом Арнеллой Чилингарян. На них Евдокименко в светлом костюме свободного кроя смело позирует на диване, раскинув ноги.

"Неподвластный времени, элегантный, непринужденный", — без лишней скромности описала свой образ Соня.

Снимки оценило все звездное семейство: и мама, и папа, и бабушка София Ротару. Оставил ❤️ под фото также жених Сони, миллионер из списка Forbes Денис Жаданов (вице-президент IT-компании Readdle).

Поклонники в комментариях засыпали Евдокименко комплиментами:

"Такой красотке должен быть миллион лайков";

"Оставайся такой же яркой и красивой";

"Идеальная элегантность 🦋";

"Шикарный образ!".

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.