21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару живет и учится в Нью-Йорке, США, где также пытается строить карьеру в модельном бизнесе. Но в последнее время девушка отправилась покорять Лос-Анджелес.
Соня часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз модель показала кадры, сделанные в студии фотографом Арнеллой Чилингарян. На них Евдокименко в светлом костюме свободного кроя смело позирует на диване, раскинув ноги.
"Неподвластный времени, элегантный, непринужденный", — без лишней скромности описала свой образ Соня.
Снимки оценило все звездное семейство: и мама, и папа, и бабушка София Ротару. Оставил ❤️ под фото также жених Сони, миллионер из списка Forbes Денис Жаданов (вице-президент IT-компании Readdle).
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Поклонники в комментариях засыпали Евдокименко комплиментами:
"Такой красотке должен быть миллион лайков";
"Оставайся такой же яркой и красивой";
"Идеальная элегантность 🦋";
"Шикарный образ!".
Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.
Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.
Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.