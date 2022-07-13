На своей странице в Instagram Мария разместила затравку к своему интервью с эндокринным гинекологом Татьяной Шевчук, записанную на украинском языке. Многие поклонники обрадовались, что Ефросинина наконец-то прислушалась к их потребностям получать контент на родном языке, но такой ход Ефросининой оказался обманом: полное интервью — снова на русском.
Украинцы в комментариях массово выразили свое возмущение:
"Это обман, на ютуб канале Вы, Маша, начали обращение на украинском. Зачем менять язык на русский? Зачем нам российская терминология врача? Почему я вынуждена слушать язык оккупантов";
"Отписка от ютуб канала, жаль, что Вы не прислушались к украинскому народу. Языком оккупантов (на русском) о женском здоровье Украинок. 😢😢😢 Стыд!!!";
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"Мало критики получили наверное, не дошло еще, что так не работает. Что ж, надеюсь адекватные сознательные люди сделали выводы и перестанут следить за вашим контентом, если вы не уважаете народ и страну, в которой живете ";
"Хорошо в начале войны стелили, теперь можно и по-оккупантски";
"Хотелось посмотреть.., но опять русский язык.., не могу его слышать, просто тошнит от него";
"Будем смотреть только если на украинском языке".
Напомним, Оля Полякова ответила хейтерам после речевого скандала с Ефросининой.
Как сообщала Politeka, Александр Педан публично осудил Полякову и Ефросинину.
Также Politeka писала, что Полякова с Астафьевой показали, как веселятся по вечерам с Ефросининой.