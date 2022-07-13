Юрий Ткач снялся в новом видео студии "Квартал 95" о возвращении киевлян в столицу и нарвался на критику.

На официальной странице "Квартал 95" в Instagram разместили видео, в котором герой Юрия Ткача встречает соседей, которые после длительного отъезда возвращаются домой в один из киевских ЖК.

Многие зрители "Квартал 95" оценили юмор, но далеко не все. Ряд комментаторов сочли такие шутки неуместными, пока в других областях Украины продолжаются активные боевые действия и гибнут люди:

"Ну, видимо, так в Киеве, пусть снимет такой фильм на Салтовке в Харькове. Кому смех, кому бомбежка каждый вечер и жертвы обстрелов. Смейся, Юра, и кушай пиццу";

"Это история реальная о пацанах из Квартала - после войны вы не удивляйтесь, как у них у всех будут звезды «Героя Украины». А у Кошевого минимум 2, потому как он может пойти воевать, чтобы хейтеры смеялись, пусть лучше холопы из села умирают";

"Та как-то в это время не до смеха";

"Как раз именно то время для юмора....гибнут люди, а у них смехуечки";

"Уже не смешно😢";

"Сомневаюсь, что ты защищал родной ЖК. Максимум что ты защитил, это холодильник от собак".

Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.