На официальной странице "Квартал 95" в Instagram разместили видео, в котором герой Юрия Ткача встречает соседей, которые после длительного отъезда возвращаются домой в один из киевских ЖК.
Многие зрители "Квартал 95" оценили юмор, но далеко не все. Ряд комментаторов сочли такие шутки неуместными, пока в других областях Украины продолжаются активные боевые действия и гибнут люди:
"Ну, видимо, так в Киеве, пусть снимет такой фильм на Салтовке в Харькове. Кому смех, кому бомбежка каждый вечер и жертвы обстрелов. Смейся, Юра, и кушай пиццу";
"Это история реальная о пацанах из Квартала - после войны вы не удивляйтесь, как у них у всех будут звезды «Героя Украины». А у Кошевого минимум 2, потому как он может пойти воевать, чтобы хейтеры смеялись, пусть лучше холопы из села умирают";
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"Та как-то в это время не до смеха";
"Как раз именно то время для юмора....гибнут люди, а у них смехуечки";
"Уже не смешно😢";
"Сомневаюсь, что ты защищал родной ЖК. Максимум что ты защитил, это холодильник от собак".
Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.
Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.
Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.