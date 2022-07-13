Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала в течение многих месяцев выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины. На фоне преступлений россии с украинским зерном, певица не смогла сдержаться и написала целый пост в Инстаграм на это тему.

Она напомнила, что россия сжигает украинские поля, а на оккупированных территориях отбирает у фермеров урожай и оборудование. Только в Мелитополе было вывезено 11 вагонов с украинским зерном.

Более того, россия блокирует в украинских портах 22 млн тонн зерна, надеясь на снятие санкций в обмен на снятие блокады.

"Давно уже понятно, что ничего святого у них нет, но масштабы цинизма продолжают поражать", - добавила Джамала, отметив, что прощать россиян нельзя.

Певица также вспомнила, что ей с детства рассказывали о святости и важности хлеба. В семье Джамалы даже была традиция - когда хлеб внезапно падал со стола – поднимать его и трижды целовать.

"Так поступали многие крымскотатарские семьи. Потому что люди, пережившие голод, знают – хлеб всему голова", - резюмировала артистка.

Напомним, Джамала рассказала, где испытывает уникальные ощущения.

Как Politeka сообщала, Джамала в стильном комбинезоне взбудоражила важным объявлением.

Также Politeka писала, Джамала показала редкие фото с детьми за границей.