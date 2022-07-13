На своей странице в Instagram звезда поделилась тревожными мыслями и разместила видеообъяснение от властей Нью-Йорка, как действовать в случае ядерного удара.

"Когда в феврале мне присылали памятки, как действовать на случай войны, что собирать, куда бежать и чем запасаться (была даже методичка для детей) я все читала, больше из любопытства, но, конечно, ничего не собирала, не запасалась и все это считала паникой", - рассказывает Осадчая.

Как признается телеведущая, она запомнила лишь одну интересную деталь.

"Только запомнила, что людям, много проводящим времени в путешествиях собраться будет легче, я решила, что я именно из таких людей и успокоилась. Немного оно не так оказалось, но это уже детали. Когда кому-то когда-нибудь нужен будет план действий по подготовке к войне мы все напишем идеальный план исходя из собственного печального опыта», — объясняет Катя.

"Сейчас я так же считаю паникой вероятность ядерного удара, но видео, сделанное департаментом чрезвычайных ситуаций НЙ посмотрела и запомнила, теперь мы на 100% ни в чем не уверены, к сожалению…", - подчеркнула Осадчая.

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