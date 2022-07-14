Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес решил поделиться с украинцами последствиями потешного казуса, который с ним произошел.

По словам артиста, он подвергся атаке голубя.

«А голуби на святой земле – это к святым деньгам?», - поинтересовался Дантес в Instagram, имея в виду примету, согласно которой, если птицы гадят на голову или одежду – это к деньгам.

Судя по результатам «атаки», Владимира Дантеса ждет внушительная сумма.

"Просто голубиная попа с расстояния в сантиметр атаковала меня", - пояснил Дантес.

Напомним, что поклонницы Дантеса продолжают искать доказательства того, что у артиста роман с Дашей Кацуриной. Пикантность состоит в том, что Даша – бывшая супруга нового парня Нади Дорофеевой, с которой Дантес недавно расстался.

После расставания со своими половинами, Даша и Владимир часто проводят время вместе, однако продолжают хранить молчание о своих отношениях.

В настоящий момент девушка находится в Тель-Авиве, уточнив, что позволила себе на несколько дней отпуск. Там же, в Израиле, с благотворительным выступлением в поддержку Украины находится и Дантес.

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