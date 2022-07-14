По словам артиста, он подвергся атаке голубя.
«А голуби на святой земле – это к святым деньгам?», - поинтересовался Дантес в Instagram, имея в виду примету, согласно которой, если птицы гадят на голову или одежду – это к деньгам.
Судя по результатам «атаки», Владимира Дантеса ждет внушительная сумма.
"Просто голубиная попа с расстояния в сантиметр атаковала меня", - пояснил Дантес.
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Напомним, что поклонницы Дантеса продолжают искать доказательства того, что у артиста роман с Дашей Кацуриной. Пикантность состоит в том, что Даша – бывшая супруга нового парня Нади Дорофеевой, с которой Дантес недавно расстался.
После расставания со своими половинами, Даша и Владимир часто проводят время вместе, однако продолжают хранить молчание о своих отношениях.
В настоящий момент девушка находится в Тель-Авиве, уточнив, что позволила себе на несколько дней отпуск. Там же, в Израиле, с благотворительным выступлением в поддержку Украины находится и Дантес.
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