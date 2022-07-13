Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала протягом багатьох місяців виступає в різних країнах із концертами на підтримку України. На тлі злочинів росії з українським зерном співачка не змогла стриматися і написала цілий пост в Інстаграм на цю тему.

Вона нагадала, що росія спалює українські поля, а на окупованих територіях відбирає у фермерів урожай та обладнання. Лише у Мелітополі було вивезено 11 вагонів з українським зерном.

Більше того, росія блокує в українських портах 22 млн. тонн зерна, сподіваючись на зняття санкцій в обмін на зняття блокади.

"Давно вже зрозуміло, що нічого святого вони не мають, але масштаби цинізму продовжують вражати", - додала Джамала, зазначивши, що прощати росіян не можна.

Співачка також згадала, що їй з дитинства розповідали про святість та важливість хліба. У родині Джамали навіть була традиція – коли хліб раптово падав зі столу – піднімати його та тричі цілувати.

"Так чинили багато кримськотатарських родин. Тому що люди, які пережили голод, знають – хліб усьому голова", - резюмувала артистка.

Нагадаємо, Джамала розповіла, де відчуває унікальні відчуття.

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