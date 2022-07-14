Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич решила потратить свое время на подписчиков. В частности, артистка начала отвечать на вопросы пользователей сети. Ответами она поделилась в своем Инстграм-Сториз.
"Я не религиозный человек, я не обращаюсь до гадалок, мольфаров и других. Но есть одно исключение. Это Юличка. К ней я обращаюсь для нумерологичных просчетов. Ведь это наука", - призналась Злата Огневич.
Певица также рассказала, где берет свои песни. В частности она отметила, что песни можна создавать и покупать.
"Лучше создавать что-то свое. Сейчас это особенно ценно. Если покупать песню у топового саундпродюссера это может стоить от 4000 долларов. Я уже молчу о ценах в США. Там трек может стоить и 10000", - добавила Злата Огневич.
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Стоит отметить, что Злата Огневич после нападения рф на Украину отправилась в США. Певица выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.
Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.
Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.
Также Politeka писала, что Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль.