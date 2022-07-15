Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич решила ответить на интересные вопросы поклонников и рассказать немного о личной жизни. Также Артистка отметила и минусы публичной жизни.
«Представляю, как непросто быть вами. Особенно с поклонниками, что стучат в двери. Страшно!» - пишет поклонница.
Злата отвечает: «Это жутко! Особенно осознание того, что отделяют вас только двери, кто знает, какое у него там оружие и что в его голове!».
Также Огневич приоткрыла завесу прошлого и упомянула о личной жизни, рассказав, как завела роман со своим музыкантом: «Да, когда пела в La Festa и завела роман с нашим драмером».
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Певица также рассказала, где берет свои песни. В частности она отметила, что песни можна создавать и покупать.
"Лучше создавать что-то свое. Сейчас это особенно ценно. Если покупать песню у топового саундпродюссера это может стоить от 4000 долларов. Я уже молчу о ценах в США. Там трек может стоить и 10000", - добавила Злата Огневич.
Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.
Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.
Также Politeka писала, что Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль.