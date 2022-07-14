Как пишет Politeka.net, шокирующим известием артистка поделилась у себя в Instagram.

Ольга рассказала, что два члена ее команды получили ранения, они находятся в больнице.

«Сегодня 2 члена моей команды пострадали от ракетной атаки россиян по дому культуры в Виннице. Оба получили ранения и выжили, за что я благодарю Бога. Однако погиб их коллега, часть команды @roxolanas совсем молод. Не хватает ни слов, ни криков, ни ненависти. Удар по Виннице был задан высокоточной ракетой, а значили попали туда, где целились», - написала Цибульская.

Также певица рассказала о других жертвах ракетного удара в Виннице.

«На данный момент - 20 погибших, среди них трое маленьких детей. Одна из крошек погибла прямо в коляске, они с мамой в это роковое утро как раз шли на развивающие занятия для самых маленьких. Мама девочка борется за жизнь. Рядом уничтожили целый медицинский центр», - сообщила Ольга.

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