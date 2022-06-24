Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская в первый день войны бежала из Киева, и вот с тех пор находится на западной Украине. Ее сын Нестор продолжил заниматься уроками дистанционно.

В разгаре учебного дня певица научила сына плохому. Об этом Оля Цибульская рассказала в Инстаграм

"Научила ребенка плохому, сегодня мы прогуливаем школу. Нестор сидел на втором уроке и рисовал. По нему было видно, что настроения нет - что оно такое же плохое, как у мамы. И я придумала срочные дела, которые нам нужно было сделать. И мы поехали есть мороженое и переключаться", - призналась Оля Цибульская.

На последок певица добавила, что ей важно менять обстановку хоть иногда. А ее сын Нестор поддержал инициативу - одноголосно за мороженое.

Видеообращение певица снимала в интересном образе: она сделала пучок и завязала шелковый шарф на голове, чтобы защититься от солнца.

Напомним, что кума Дзидзьо Цибульская огорошила рассказом, что увидела в СПА с ребенком

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская высказалась о переносе Евровидения в Британию.

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