Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская в первый день войны бежала из Киева, и вот с тех пор находится на западной Украине. Ее сын Нестор продолжил заниматься уроками дистанционно.
В разгаре учебного дня певица научила сына плохому. Об этом Оля Цибульская рассказала в Инстаграм
"Научила ребенка плохому, сегодня мы прогуливаем школу. Нестор сидел на втором уроке и рисовал. По нему было видно, что настроения нет - что оно такое же плохое, как у мамы. И я придумала срочные дела, которые нам нужно было сделать. И мы поехали есть мороженое и переключаться", - призналась Оля Цибульская.
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На последок певица добавила, что ей важно менять обстановку хоть иногда. А ее сын Нестор поддержал инициативу - одноголосно за мороженое.
Видеообращение певица снимала в интересном образе: она сделала пучок и завязала шелковый шарф на голове, чтобы защититься от солнца.
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