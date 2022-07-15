Украинская певица Ирина Билык представила новую версию легендарного хита «Мовчати», который она исполняла вместе с музыкантом Кузьмой Скрябиным.
В новом исполнении Билык взяла за основу военную тематику.
Певица посвятила песню всем украинцам, жизнь которых нарушила путинская армия. Трек можно прослушать в
«Ми виключим світло і будем мовчати, бо вирішив диявол в нас бомби кидати» – поет Ирина Билык.
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Есть в песне и слова о родных, которых обнимаем в бомбоубежищах и молчим.
Слова песни во втором куплете звучат следующим образом:
І будуть народжуватися немовлята
А янголи будуть над ними літати
І крилами небо почнуть закривати
До покиме НАТО продовжить мовчати
Та світло темряву зможе здолати
У пеклі згорить божевільний диктатор
А ті кто його так любив прославляти
Язик свій засунуть і будуть мовчати.
Напомним, Ирина Билык рассказала украинцам о своей беде.
Как Politeka сообщала, Ирина Билык с роскошным букетом оригинально "заманивает" на свой концерт.
Также Politeka писала, что Билык не сдержалась, вспомнив о Киркорове и бывших друзьях из рф.