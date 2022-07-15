Певица решила не молчать и записала песню совершенно по-другому.

Украинская певица Ирина Билык представила новую версию легендарного хита «Мовчати», который она исполняла вместе с музыкантом Кузьмой Скрябиным.

В новом исполнении Билык взяла за основу военную тематику.

Певица посвятила песню всем украинцам, жизнь которых нарушила путинская армия. Трек можно прослушать в youtube .

«Ми виключим світло і будем мовчати, бо вирішив диявол в нас бомби кидати» – поет Ирина Билык.

Есть в песне и слова о родных, которых обнимаем в бомбоубежищах и молчим.

Слова песни во втором куплете звучат следующим образом:

І будуть народжуватися немовлята

А янголи будуть над ними літати

І крилами небо почнуть закривати

До покиме НАТО продовжить мовчати

Та світло темряву зможе здолати

У пеклі згорить божевільний диктатор

А ті кто його так любив прославляти

Язик свій засунуть і будуть мовчати.

Напомним, Ирина Билык рассказала украинцам о своей беде.

Как Politeka сообщала, Ирина Билык с роскошным букетом оригинально "заманивает" на свой концерт.

Также Politeka писала, что Билык не сдержалась, вспомнив о Киркорове и бывших друзьях из рф.