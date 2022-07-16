На своей странице в Instagram артистка показала яркую фотосессию вместе с сыновьями - Глебом и Никитой. На кадрах звездная мамочка с детьми играет красками, разрисовав себе лицо, руки и одежду.

"Мои дети – мое вдохновение жить дальше, не сдаваться. В первую очередь я мама, и это тот человек, который должен заложить в детских сердцах такие ценности, как любовь, тепло, забота о близких людях. Но как только смотрю новости, я сдаюсь, потому что сотни погибших, тысячи разрушенных детских судеб, к сожалению, это украинские реалии, которые заставляют содрогаться весь мир", — рассказывает Саливанчук.

Жена продюсера "Квартал 95" отметила, что каждый ребенок Украины пострадал от этой войны.

"Понимаю только одно, что я должна быть сильной и не падать духом. Ведь наше будущее – это наши дети, и мы, родители, должны помочь им развивать свои способности и таланты, чтобы потом во взрослой жизни наши детки смогли найти себя и реализовать на все 100%", - объясняет Анна.





"Я верю, у каждой из нас есть безграничная внутренняя сила. Надо только верить в это, что бы ни происходило вокруг. И помнить, что даже после самой длинной и темной ночи всегда сходит солнце. Сейчас мои дети помогают мне улыбаться и не унывать, вдохновляют меня что-то делать, потому что я понимаю, что им нужна счастливая мама, которая во всем поможет", - признается Саливанчук.

Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.