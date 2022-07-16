21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару живет и учится в Нью-Йорке, США, где также пытается строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes Дениса Жаданова (вице-президента IT-компании Readdle).

В последнее время девушка отправилась покорять Лос-Анджелес и часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз модель показала видео, сделанное на фоне улиц Беверли-Хиллз, которые большинство видели в голливудских фильмах.

"На один шаг ближе 🤍", — лаконично и интригующе подписала кадры Соня.

На видео Евдокименко танцует и позирует на улице в смелом образе. Она надела ярко-зеленые штаны, необычную кофточку, которая эффектно задирается, круглые очки в белой оправе и кепку.

Поклонники в комментариях поддержали внучку Ротару и верят, что ее мечта в Лос-Анджелесе сбудется: "Когда человек действительно хочет чего-то, вся Вселенная вступает в сговор, чтобы помочь этому человеку осуществить свою мечту".

Кадры оценило и звездное семейство, даже бабушка София Ротару поставила под публикацией лайк.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.