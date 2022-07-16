Тоня Матвиенко, дочь народной артистки Украины Нины Матвиенко и жена певца Арсена Мирзояна, рассказала о своих страданиях за границей

Сначала Тоня Матвиенко с 6-летней дочерью Ниной и 23-летней Ульяной отправилась в Португалию, где они на время остановились у родственников, которые живут на маленьком острове в Атлантическом океане, пишет КП в Украине.

Певице там стало тесно, и она приняла решение перебраться в Великобританию.

Матвиенко рассказала, что сейчас она вместе с младшей дочерью живут у так называемых спонсоров.

«Нам повезло, нашли такую ​​семью со второй попытки. Да и первая была бы удачна, но в доме хозяев жили кот и собака, а у наших детей аллергия на шерсть. Искать семью долго не пришлось – предоставили свой запрос в группу Фейсбука UK Accommodation Help, и дальше добрые люди сами с нами вышли на связь для выяснения детальной информации», - сообщила она.

Несмотря на то, что, сейчас Тоня с дочкой находятся в безопасности – они переживают сильный стресс. Матвиенко назвала причину своих страданий.

«Для каждого украинца сейчас причина стресса одна – война. Если обо мне лично, то от стресса страдаю, потому что я вдали от дома, я не вместе с семьей. Маму, папу, Арсена, Ульяну, братьев не видела очень давно. А для меня Родина и семья – очень важные ценности», - отметила артистка.

Напоследок Тоня Матвиенко добавила, что мечтает, чтобы в нашей стране как можно быстрее завершилась война и они поскорее вернулись домой.

"Все, что имела в Украине, - это было самое ценное в мире: семья, язык, профессия, люди, украинские пейзажи...", - сообщила она.

Напомним, муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян презентовал пронзительную песню.

А еще Politeka сообщала, что заплаканная Тоня Матвиенко рассказала о первой встрече с Мирзояном за время войны.

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