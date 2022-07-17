Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова вместе с супругом Никитой Добрыниным активно ведут социальные сети, рассказывают о себе и показывают в Инстаграм, как проходят их будни. Также нередко Даша высказывается по поводу различных "острых" тем.

В этот раз речь зашла о том, как многие цинично показывают кадры из отдыха и при этом молчат о происходящем в стране. На Дашу обрушилась волна критики от многих пользователей, девушке пришлось ответить.

«Мою историю удалила Инст… Мир не должен молчать! Он должен кричать о том, какая страна парашка и что она делает. Это просто ужас, настоящий ад на земле! И друзья, если я написала о тех, кто сейчас заграницей и молчит, я буквально таких людей и имела в виду.

Тех, кто забыл, веселится и молчит. Если это не вы – не надо себя приписывать к моим Стори и обижаться на меня. Если это не вы, вы о себе знаете и делаете все возможное. Спасибо» - высказалась Даша.

Также у себя в Инстаграм в разделе сториз Даша Квиткова разместила фото годовалого сына Льва и сообщила, что он приболел. По ее словам, вчера у малыша была температура, сопли, он хрипел и весь день провел на руках.

«Ночью не спали, сегодня пытаюсь вызвать врача», - сообщила встревоженная мама.

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