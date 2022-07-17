Все началось, когда Мишина публично поддержала своего друга Николая Федосенкова, работавшего контентмейкером в "Дизель Студио", но не мог добиться выплаты зарплаты. За это актрисе "досталось" от художественного руководителя "Дизель шоу" Егора Крутоголова, а шеф-редактор проекта Алексей Бланарь, вообще не подбирая слов, обозвал Ксению "политической шл*хой".

Детали скандала Мишина раскрыла в интервью Алине Доротюк.

"Ко мне никто не обращался. Только в Facebook облили г*вном. Я защищала своего друга, которого уже давно знаю. Это вообще зрада так относиться к своим людям, а особенно к людям, которые на тебя работали. Так нельзя. Кто-то на фронте, а кто-то воюет с женщинами", - пожаловалась артистка.

По ее словам, личную враждебность к ней Бланарь начал испытывать еще несколько лет назад, когда она победила в шоу "Танці з зірками".

"Бланарь уже давно чувствует ко мне какую-то неспокойность, начиная с Танців з зірками, когда я выиграла это шоу, они очень тяжело пережили мою победу. Потом это была "Холостячка" с рейтингами очень большими, и их это тоже не устроило, не понравилось. Но им тогда закрыли рот... Пока у руля культурных проектов такие люди, ничего хорошего не будет в нашей стране", - подчеркнула Ксения Мишина.

Звезда также добавила, что представитель "Дизель шоу" перед ней так и не извинился.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.