Эксперт шоу "Зважені та щасливі", фитнес-тренер Марина Боржемская поразила кадрами со взрослым сыном от бывшего мужа, боксера Вячеслава Узелкова.

На своей странице в Instagram Марина обратилась к украинцам и показала, как с сыном отдыхает в Израиле.

"Цените, что есть. Не откладывайте жизнь на потом. Каждый день думаю о том, что мы должны жить свою жизнь здесь и сейчас. Многие ждут окончания войны. Мы все этого очень хотим. Но действуйте, пожалуйста", — призвала Боржемская.

Эксперт "Зважені та щасливі" советует делать то, что хочется, во всех сферах: похудение, смена профессии, отношения, хобби или эксперименты с внешностью.

"Враг хочет нас сломать. Посеять панику, страх, отчаяние, разочарование, ненависть, сомнение, унести жизнь, счастье, любовь и наши искренние улыбки - мы не дадим этому произойти. Мы будем жить и радоваться - этого он боится больше всего", - подчеркнула Боржемская.

В комментариях поклонники удивляются, как внезапно вырос сын Марины и Вячеслава Узелкова Роберт:

"Когда он успел так повзрослеть? 😮 Вы невероятны";

"Как же резко возмужал Роб. Он просто вырос за мгновение... Держимся!!!";

"Это Роберт? я подумала, что уже какой-то принц присматривается к Маринке 😂";

"Это что ваш сын? Ого! Я даже не узнала!".

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