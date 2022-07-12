Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, бывшая солистка "Время и Стекло". Недавно звезда заявила о расставании с Владимиром Дантесом, сразу после чего заявила о своих отношениях с ресторатором Михаилом Кацуриным. Пару успели заснять во время их отдыха в Барселоне и звезда решила не скрывать своих отношений. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз Надя поделилась селфи.Звезда лежала на коврике и только частично присутствовала в отражении зеркала. Дорофеева сделала селфи, хвастаясь подтянутой фигурой в топике.

А до этого певица поделилась скрином онлайн-звонка, где была в рубашке. Звезда смеялась, не стесняясь эмоций.

"Наш обычный рабочий колл (звонок, - прим. ред.)", - написала Надя.

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