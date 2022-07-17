В день ракетного удара по Виннице, жертвами которого стали 24 человека, предательница Украины Таисия Повалий зажигала в Беларуси перед лукашенко.

В четверг, 14 июля, в белорусском городе Витебске состоялось открытие музыкального фестиваля "Славянский базар", на котором выступила певица родом из Украины Таисия Повалий. Об этом резко высказался украинский политолог Алексей Голобуцкий.

"ТП - в смысле, Таисия Повалий - опускается все ниже (но еще, к сожалению, не достигла Хора им.Александрова). 14 июля, буквально через несколько часов после обстрела Винницы, убившего 3-х детей и 21 взрослого, это парнокопытное в белорусском Витебске развлекало Лукашенко. Гоцало по сцене и пело "Вербу" на "Славянском базаре", чтобы изобразить в очередной раз "дружбу народов", - возмущается эксперт.

"Добрый вечер, уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам, в Беларусь, к себе домой, потому что Беларусь, Витебск – моя творческая родина", - заявила Повалий со сцены, обращаясь к белорусскому диктатору александру лукашенко.

Голобуцкий также отметил, что звание Народной и Заслуженной артистки Украины у предательницы Повалий никто так и не забрал. Звезда скандальной певицы на Аллее звезд в Киеве тоже до сих пор "увековечивает славу".

Ранее стало известно, что 8 июля Таисия Повалий выступала в российском Муроме. На концерте, посвященном Дню семьи, любви и верности, она исполнила "Мама-мамочка".

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