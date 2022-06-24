Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса и звезда проектов "Квартал 95" и "Женский квартал". После начала войны знаменитость отправилась в Лондон, чтобы спрятаться от ужасов войны. Актриса, как и другие украинские знаменитости, поддерживает украинцев в войне с россией. Не забывает Сопонару и об Инстаграм, где старается делится с фанатами контентом. А в этот раз Ирина решила поболтать со своей аудиторией в сторис.
"Поговорим?", - спросила Сопонару.
"Что можешь сказать о Регине Тодоренко?", - спросил фанат.
Даже комментировать не буду. Дно, оно есть дно", - ответила Сопонару.
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Стоит отметить, Регина Тодоренко - украинская телеведущая родом из Одессы, которая живет и работает в россии. Звезда с начала войны никак не высказывалась в поддержку Украины и продолжает молчать.
Напомним, звезда "Женского квартала" Сопонару прокомментировала ситуацию в Украине
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