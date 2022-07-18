На своей странице в Instagram артистка рассказала о гибели своего друга, защищавшего Украину на фронте, а также показала фото героя.
"Мой золотой друг, Карим Гуламов 😭😭❤️Мое сердце на куски. Я не хочу верить, что больше не услышу и не обниму. Спасибо за твой подвиг, за то, что закрыл нас собой. Спасибо за помощь в спасении родителей из Ирпеня, за твои просьбы «улыбайся цветок, потому что даешь мне сил…», — эмоционально написала Ольга.
Певица также призналась, что не успела выполнить обещание, которое она дала Кариму.
"Я жду тебя с борщем до сих пор. Я обещала приготовить на всех твоих ребят и обниматься, когда вернешься. Я обещаю помнить тебя всю жизнь и молиться за тебя❤️И борщ обещаю. Я даже на небе найду для тебя свеклу. Спи, друг. Украина победит! Потому что за нее стоят такие невероятные люди как ты", - подчеркнула Цибульская.
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На публикацию отреагировали многие украинские знаменитости, в частности Леся Никитюк, Кристина Решетник, Рамина Эсхакзай, Виталий Козловский, Светлана Тарабарова, Алексей Суханов.
Напомним, беда случилась с Илоной Гвоздевой из "Танцев со звездами".
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