Леся показала місця, що мають для неї особливе значення.

Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча, яка залишається вдома і підтримує українських захисників та наших громадян. Також Леся кілька місяців допомагала притулку з розміщенням нужденних українців.

Нині вона зробила невеликий відпочинок, розповіла про духовне та культурне збагачення. При цьому Леся не забула про кадри з місць, що її особливо вражають.

«Коли ви востаннє сповідалися та причащалися? Кажіть, хто чесний християнин. Два роки тому ми знімали цей монастир у програмі Лемаршрутка. Це святе та позитивне місце, де можна почистити та заспокоїти душу.

Сучасна фреска, де праворуч – праведники Княгиня Ольга, козак. А ліворуч – Гітлер, Сталін. Також ми пройшли дзвонотерапію, рекомендую цю рідкісну процедуру кожному!» - висловилася Леся

Також артистка показала, як насолоджується відпочинком вдома та проводить щасливі моменти, насолоджуючись маленькими радощами життя. Навіть просто спостерігаючи за соняшниками.

«Дома красиво 🇺🇦. Переписала .. бо щось усі вітають із поверненням… а я нікуди й не їздила)» - додала Леся, чим розвеселила мережу.

«Краса ❤️; Слава Україні, вітаю з поверненням!!; Хорошого дня🌞; І Леся і природа, і соняшникове поле – все наша Україна і все найкрасивіше!; Наша українка 🇺🇦❤️; Які ж у нас в Україні красиві види».

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