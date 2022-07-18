Тайная свадьба звезд состоялась на выходных в Лас-Вегасе. 52-летняя Джей Ло взяла фамилию мужа — теперь она Дженнифер Аффлек.
В соцсетях Дженнифер поделилась свадебными кадрами. Оказывается, ее платье было со съемок одного из фильмов, а костюм Бена — из его гардероба. А еще они чуть не пропустили собственную свадьбу.
Лопес сообщила, что они прилетели в Лас-Вегас 17 июля, стояли в очереди вместе с четырьмя другими парами и поженились после полуночи в часовне A Little White Wedding Chapel.
«Мы прочитали свои клятвы в маленькой часовне и подарили друг другу кольца, которые будем носить до конца жизни. В конце концов это была лучшая свадьба, которую мы могли представить», — написала Лопес.
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Также на своей странице в Instagram Дженнифер разместила утренне фото в постели, на котором она позирует в кровати без макияжа и сверкает роскошным обручальным кольцом. Под постом Ким Кардашьян и много других знаменитостей поздравляют Лопес и Аффлека.
Отметим, в 2002 году Лопес и Аффлек уже встречались и были обручены, но тогда их совместная жизнь не сложилась. В 2004 году они разошлись. Но через 17 лет звездная парочка снова сошлась.
Напомним, беда случилась с Илоной Гвоздевой из "Танцев со звездами".
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