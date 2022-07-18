Девушка призналась, что позитива у нее все меньше и ей страшно так же, как и другим украинцам.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, активно ведет свой блог в Инстаграм. Несколько часов назад она решила ответить на вопросы своих подписчиков и поделилась с ними личным.

Кристина решилась рассказать пользователям сети, как она держится в наших трудных реалиях и заряжает себя позитивом. При этом девушка призналась, что позитива у нее все меньше и ей страшно так же, как и другим украинцам.

"Разве я имею право на то, чтобы опускать руки? Нет. Все после победы. Сейчас нужно брать себя в руки, ведь они нас не сломают и не одолеют", - рассказала Кристина Горняк.

Также она отметила, что сейчас многим парам очень сложно психологически и эмоционально, но нужно стараться держаться и сдерживать негатив.

"Сегодня всем очень сложно. Очень обостряются эмоции, ведь каждый на нервах, но сейчас не время для этого. Нужно стараться сохранить отношения", - добавила Кристина Горняк.

Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.

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