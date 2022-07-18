Актриса Анна Саливанчук, являющаяся женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, активно ведет социальные сети и рассказывает о трудовых буднях. Как правило, артистка часто таакже высказывается о том, что происходит в ее жизни и чем она планирует заниматься.

Стоит отметить, что артистка прославилась на всю страну благодаря множеству уникальных и интересных ролей. Среди последних картин у Анны: «Дом Бобринских; Спасти маму; Гром среди ясного неба; Родня; Скажи только слово» и другие популярные фильмы и сериалы.

Также Саливанчук нередко выступает в театре, недавно звезда также приняла участие в спектакле и сильно волновалась, чтобы не было тревоги, так как из-за нее могли все прервать.

Анна также подмечала, что сейчас людям «следует помнить, что даже после самой длинной и темной ночи всегда сходит солнце».

Также на своей странице в Instagram артистка показала яркую фотосессию вместе с сыновьями - Глебом и Никитой. На кадрах звездная мамочка с детьми играет красками, разрисовав себе лицо, руки и одежду.

"Мои дети – мое вдохновение жить дальше, не сдаваться. В первую очередь я мама, и это тот человек, который должен заложить в детских сердцах такие ценности, как любовь, тепло, забота о близких людях. Но как только смотрю новости, я сдаюсь, потому что сотни погибших, тысячи разрушенных детских судеб, к сожалению, это украинские реалии, которые заставляют содрогаться весь мир", — рассказывает Саливанчук.

Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.