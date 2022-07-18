Вторая жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука, ранее ведущего шоу "Маска" и "Співають всі", Кристина Горняк на своей странице в Instagram показала, как развлеклась за границей без мужа.

Так, Горняк вместе с тремя подругами решила отправиться на уикенд в столицу Словакии, Братиславу.

"Наше путешествие завершилось, поэтому пришло время сказать: я вас люблю и благодарю вас!❤️Наша «crazy четверка» уже столько всего вместе прошла, а стала еще крепче! Обожаю наши разговоры под бокал, наши традиционные ужины в «Lucky», обожаю наши путешествия, наши песни в авто, и, вообще, нас вместе! Эти мгновения мне очень нужны, особенно в такое время, поэтому обещайте, что скоро мы повторим наш уикенд! И, да, я из тех, кто верит в женскую дружбу и имею хороших подруг!", - похвасталась Горняк.

"Что за красотки?)", - игриво спросил Владимир Остапчук в комментариях. "Украиночки!", - ответила ему Кристина.

Одна из спутниц Горняк также высказалась в комментариях: "Сколько всего было… а сколько всего еще будет 😝 конечно повторим и не один раз… потому, что это нужно, важно и значимо 😘".

Напомним, жена Остапчука Кристина Горняк заговорила о сложностях в отношениях.

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