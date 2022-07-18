Певец Позитив (Алексей Завгородний), бывший солист "Время и Стекло", устроил танцы с загадочной блондинкой.

Как пишет Politeka.net, Алексей Завгородний - успешный украинский певец и бывший солист группы "Время и Стекло". А недавно знаменитость и вовсе прекратил сотрудничество с продюсерским центром Потапа и Ирины Горовой. Не забывает Завгородний и об ТикТок, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз знаменитость показал, как танцует вместе с загадочной блондинкой. Алексей был кожаной куртке, а девушка в топике, а кофтой взяла плечи. Парочка танцевала под песню Мишель Андраде "Перед рассветом".

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Как всегда прекрасный", "Трэк огонь. Слава Украине", "Песня до сих пор у меня на повторе", "Видела в сторис, как видео снималось", "Ааааааа, третья, обожаю тебя", "Огонь".

Стоит отметить, что блондинка - это известная актриса Маша Кондратенко, которая сыграла роль Сони в сериале "Школа".

Напомним, Мишель Андраде похвасталась первыми упехами после ухода от Потапа

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