Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала в течение многих месяцев выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины.
Несколько часов назад на ее странице в Инстаграм появилась информация о том, что она наконец-то вернулась в студию звукозаписи.
"Давно забытые ощущения. Полноценная репетиция. Впервые за 5 месяцев! Такое приятное чувство… когда просто есть время на репетиции и творчество. Новая роскошь", - призналась Джамала.
Певица призналась, что в студии она готовилась к выступлению с группой Andrey Chmut Band. С фронтменом группы артистка работает давно, в этот раз она решила сыграть вместе со всей группой.
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"Ну, вы поняли, команда собралась огонь. Программа – тоже огонь. Впервые буду петь на литовском", - призналась Джамала и добавила, что концерт состоится в Вильнюсе 20 июля.
На кадрах Джамала позировала с музыкантами. Певица пришла в студию, выбрав стильный повседневный лук. Ее образ составляли белый свитшот с патриотическими рисунками и черные широкие штаны.
Напомним, Джамала рассказала, где испытывает уникальные ощущения.
Как Politeka сообщала, Джамала в стильном комбинезоне взбудоражила важным объявлением.
Также Politeka писала, Джамала показала редкие фото с детьми за границей.