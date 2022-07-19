Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала в течение многих месяцев выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины.

Несколько часов назад на ее странице в Инстаграм появилась информация о том, что она наконец-то вернулась в студию звукозаписи.

"Давно забытые ощущения. Полноценная репетиция. Впервые за 5 месяцев! Такое приятное чувство… когда просто есть время на репетиции и творчество. Новая роскошь", - призналась Джамала.

Певица призналась, что в студии она готовилась к выступлению с группой Andrey Chmut Band. С фронтменом группы артистка работает давно, в этот раз она решила сыграть вместе со всей группой.

"Ну, вы поняли, команда собралась огонь. Программа – тоже огонь. Впервые буду петь на литовском", - призналась Джамала и добавила, что концерт состоится в Вильнюсе 20 июля.

На кадрах Джамала позировала с музыкантами. Певица пришла в студию, выбрав стильный повседневный лук. Ее образ составляли белый свитшот с патриотическими рисунками и черные широкие штаны.

Напомним, Джамала рассказала, где испытывает уникальные ощущения.

Как Politeka сообщала, Джамала в стильном комбинезоне взбудоражила важным объявлением.

Также Politeka писала, Джамала показала редкие фото с детьми за границей.