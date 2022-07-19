19 июля Украину потрясла новость о внезапной смерти известной телеведущей и актрисы Русланы Писанки. Знаменитость ушла из жизни в возрасте 56 лет. У нее диагностировали тяжелую болезнь. Артистка проходила лечение в Германии, куда уехала после полномасштабного вторжения рф в нашу страну.
Звезды украинского шоу-бизнеса выражают соболезнования в соцсетях.
Так, шоумен Андрей Данилко поделился совместным фотоснимком с Русланой Писанкой, сделанным в далеком 1997 году. Архивный кадр он опубликовал у себя в Инстаграм.
«Руся, твоя «Погода» всегда была солнечной… Сегодня дождь💔💔 (Фото 1997 г.)», - подписал фото Данилко.
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В кадре молоденькая Руслана задорно улыбается, а Андрей Данилко выглядит очень серьезным. Знаменитости стоят в обнимку.
Украинцы принялись оплакивать Руслану Писанку.
"Вы тут такие молоденькие",
"Пусть ее душа покоится с миром...",
"Хорошие... Светлая память Руслане, а Вам Андрею мирного неба", - пишут в сети.
Добавим, Витвицкая, Лидия Таран и другие звезды оплакивают Руслану Писанку: "Куда ты так спешила"
Кроме того, сообщалось, что появились фото и подробности с места гибели известного украинского актера Паши Ли.
Ранее стало известно, что найдено тело Паши Ли, который погиб 6 марта.