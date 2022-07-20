Культовый украинский дизайнер Андре Тан продолжает активно общаться с украинцами, рассказывать о личном и делиться своими переживаниями. В этот раз он заговорил о том, как сохранить ментальное здоровье ребенка.

«Война не закончилась, на наши с вами любимые города все еще летят ракеты. Так или иначе, мы постоянно находимся в опасности. Конечно же война давит. Но больше всего вреда она наносит как раз нашим детям и их ментальному здоровью. Сегодня расскажу про нестандартные подходы психологической помощи деткам👦🏻👧🏼» - высказался Андре Тан.

Он рассказал об активностях и новых увлечениях. Сейчас лето, школы закрыты, но сейчас есть множество занятий для деток.

Новые персонажи и герои. Маленькому ребенку сложно объяснить, что взрывы над вашим домом — это работа ПВО, а воздушная тревога в городе реально предвещает опасность. Поиграйте с ребенком в игру — расскажите ему, что город защищают крылатые ангелы и предложите ему нарисовать их!

Спокойная музыка. Это возможность не только дополнительно успокоить ребенка, но и также привить ему хороший вкус.

«Сейчас у вас есть шанс заложить вашему ребенку фундамент здоровой психики. Отнеситесь к этому серьезно! Было полезно? А как вы укрепляете ментальное здоровье своих деток во время войны?» - высказался Андре Тан.

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