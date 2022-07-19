Культовый украинский дизайнер Андре Тан продолжает активно общаться с украинцами, поддерживать наших защитников и делится мнением об оккупантах. Также мужчина любит посмеяться над нелепыми нарядами россиян и их провальными образами.

В этот раз дизайнер от души высмеял нелепый вид российских невест и их женихов в неаккуратных костюмах, а также праздновании в целом.

«Лето – сезон свадеб. Давайте сегодня станем фешн-критиками и оценим невест россии. Нравится идея? А раньше каравай кусали Что происходит на фото? Хочу посмеяться с вами.

А вот прекрасная идея для фото. Будущие невесты, делайте скрин, чтобы не забыть. Больше всего мне интересно, что в пакетах на шкафу» - пишет Андре Тан.

Также Андре Тан поднял сложную для многих тему: чего человеку сейчас не хватает больше всего? Как и ожидалось, ответы на вопрос его расстрогали.

«За чувством безопасности» - пишут Тану в ответ. Он отреагировал: «Нам всем этого очень не хватает. Мы еще долго не сможем выехать на природу».

Также дизайнеру написали, что многим не хватает спокойного утра без новостей: «Утро было моей любимой частью дня…».

«Спасибо, что поделились со мной! Сердце болит за каждого украинца, мы справимся!» - пишет дизайнер.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" хвастнула брендовым платьем и нарвалась на критику.

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