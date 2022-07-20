Артистка зажгла поклонников на концерте и привлекла к себе внимание светлым образом.

Знаменитой певице, актрисе и продюсере Дженнифер Лопес уже 24-го числа исполнится 53 года. Она продолжает свою активную концертную деятельность и часто рассказывает о новых выступлениях, хвастаясь ими в сети.

Лопес сверкнула на очередном концерте провокативным видом в белом маленьком костюме с шортами, едва скрытыми под платьем. Белые сапоги, блестящие украшения и привычный парик с новой длиной волос заметно омолодили образ 52-летней исполнительницы.

«настроение понедельника; Всегда настроение🔥; Мой Бог!!! Хорошие воспоминания; Оооооо воспоминания; Когда ты женишься на своей настоящей любви 20 лет спустя #moodforever; Получите это, миссис Аффлек!! 🔥; Удивительно.... Люблю тебя, девочка ❤; Нам нужно мировое турне Дженнифер Аффлек 🙌; Я люблю тебя ❤️🔥Нам нужна эта энергия на Капри. 30 числа. Я буду рядом❤» - пишут в сети.

Как стало известно ранее, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально поженились. В соцсетях Дженнифер поделилась свадебными кадрами. Оказывается, ее платье было со съемок одного из фильмов, а костюм Бена — из его гардероба.

Напомним, беда случилась с Илоной Гвоздевой из "Танцев со звездами".

Как сообщала Politeka, Макс Барских показал, как теперь выступает в метро, ​​пока другие артисты за границей.

Также Politeka писала, что Ольга Цибульская сообщила о трагедии, зацепив Никитюк, Решетник и других звезд.