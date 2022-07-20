Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова ответила, из-за чего чуть ли не разорвала брак со звездным мужем.

Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - успешная украинская блогерка, которая замужем за музыкантом Викторе Павлике. А в прошлом году девушка родила первенца - сына Михаила. Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз звезда решила поговорить с фанами.

"Возможно есть вопросы", - написала Катя.

"Из-за чего чуть ли не разорвали брак с Виктором Павликом", - спросил фанат.

"Вроде не планировала разрывать. Адвоката искала для своей подружки, тоже блогера, но не для себя", - написала Катя.

"Как Виктор Павлик воспринял новость о смерти Русланы Писанки. Он знал еее лично?", - спросил еще один фан.

"Шок, как и у всех людей", - отметила Катя и поделилась совместной фотографией Русланы и Виктора.

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