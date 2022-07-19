Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая замужем за артистом Виктором Павликом. Она активно рассказывает об их жизни в сети и делится различными историями в Инстаграм, чтобы привлечь внимание.

Недавно девушка решила похвастаться новым образом, который пришелся ей по душе. Короткие розовые шорты и такая же рубашка с белой майкой удачно сочетались и подчеркнули летний стиль Катерины.

Сама она осталась довольна, поэтому записала также короткий ролик с прогулки, на которую отправлялась с ребенком. Причем девушка добавляла, что сейчас не просто отдыхает с семьей, она также продолжает работать над новым проектом.

У Катерины и Виктора Павлика есть сын, который появился на свет в прошлом году. Мальчика решили назвать Михаилом, а недавно ему исполнился первый годик. Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

На первом сторис Катя показалась в розовой рубашке и шортиках. Звезда стояла на фоне стены, показывая свой образ.

"А может делать лук сегодняшего дня?", - написала Репяхова.

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