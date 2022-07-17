Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова показала, как выглядела 17 лет назад, поделившись фото.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - успешный украинский музыкант. Знаменитость женат на Кате Репяховой, которая в прошлом году родила звезде сына. Девушка является блогеркой и активно ведет Инстаграм, где делится с фанами многим интересным. С начала войны Репяхова находилась с ребенком в Израиле, но все же решилась вернуться обратно в Украину. А на новых фото в блоге Катя показала, как выглядела 17 лет назад.

"Подумаете вы, что я сошла с ума. И прохожие тоже", - написала Катя.

"А я всего навсего восстанавливала кадр 17-летней давности", - написала Репяхова.

"Нет той грации. Нет", - в конечном итоге отметила Репяхова, сравнив два кадра.

Стоит отметить, что Кате Репяховой сейчас 28 лет. Поэтому можно предположить, что на старом фото ей всего 11 лет.

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