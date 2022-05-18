Багато українців після повномасштабного вторгнення Росії втратили надію на майбутнє, не знають що робити і як жити далі.

Доктор Євген Комаровський, чий рідний Харків обстрілюють практично щодня, розповів в інтерв'ю "Зірковому шляху", що потрібно робити і як поліпшити свій психологічний стан.

"Якщо у вас немає надій, це проблема психологічна. Постарайтеся зайняти свої м'язи, органи руху, робіть хоч що-небудь. Займайтеся фізичною працею. І чим важче буде фізична праця, тим більше надій у вас з'явиться. Це я вам гарантую", - пояснив Комаровський.

Доктор підкреслив, що від того, що людина буде сидіти і нити, дивлячись в смартфтон і читаючи стрічку новин, їй буде з кожним днем все гірше і гірше.

"Якщо життя втратило сенс і немає надій, Моя найголовніша порада - катастрофічно зменшити обсяг будь-якої інформації і багаторазово збільшити кількість фізичних навантажень", - настійно рекомендував Комаровський.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський розповів, з яким болем переживає новини про обстріли Харківщини.

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