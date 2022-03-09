Російська диктатура безглузда і шалено віддана заповітам Йозефа Геббельса. Тобто із задоволенням застосовує пропаганду, використовуючи лояльні їй ЗМІ і переслідуючи неугодні видання.
Нещодавно російська влада досягла нової планки абсурду, звинувативши Україну в тому, що на її території розташовано цілих 15 лабораторій з розробки біологічної зброї.
Доктор Комаровський відповів безглуздим докорам РФ, щодо біолабораторій та бактеріологічної зброї, у підготовці якої Росія звинуватила Україну.
"Хлопці, яка бактеріологічна зброя в 21 столітті? Яка? Ну напридумували стільки засобів масового знищення. Тому бактеріологічна зброя така фігня", - зазначає Комаровський.
Лікар додав, що його постійно запитують підписники, чи брав він участь у створенні цієї зброї, досліджуючи дифтерію і дизентирію.
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"Так я вам скажу по правді, що аналізи на дифтерію і дизентирію робляться в будь-якій лікарні. Тобто мати з ними справу може, хто завгодно... Хочу вам покаятися... Так я мріяв створити дизентирію, як біологічну зброю і щоб нею захворів "великий Пу", І щоб воно передавалося повітряно-крапельним шляхом і він захворів, і всерся. Так хотів, але не зробив", - відповів Євген Комаровський.
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