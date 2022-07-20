Так, у себя в микроблоге жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника Кристина решила поговорить о наболевшем: нужно ли наслаждаться и продолжать жить во время войны.
«Эти новости, страшно просто открывать новостную ленту и вообще очень тяжело жить каждый день в потоке негативных новостей», - рассказала она.
Кристине задали вопрос, почему она постоянно смеется, почему такая веселая, почему в своих постах не льет слезы.
"Так вот я призываю всех, если мы всех впадем в депрессию, начнем плакать публично, постоянно сидеть дома. Разве скажут вам спасибо ваши дети? Потому что я себе такого не позволяю", - отметила она.
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Жена Решетника уверенна, что только позитивные вибрации могут приблизить нашу победу, а еще - работа.
«Живите все своей жизнью, не нужно всех ровнять под себя. Это мое основное правило и я надеюсь, что многие со мной также согласны», - считает Кристина.
Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник нашел способ подбодрить украинцев.
Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостяка" Решетника разоткровенничалась о сложных взаимоотношениях сыновей.
Также Politeka писала, жена Решетника похвасталась достижением младшего сына, которому нет и двух лет.