Кристина Решетник решила ответить всем, кто упрекнул ее в том, что она всегда смеется и не льет слезы в своих постах в Инстаграм.

Так, у себя в микроблоге жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника Кристина решила поговорить о наболевшем: нужно ли наслаждаться и продолжать жить во время войны.

«Эти новости, страшно просто открывать новостную ленту и вообще очень тяжело жить каждый день в потоке негативных новостей», - рассказала она.

Кристине задали вопрос, почему она постоянно смеется, почему такая веселая, почему в своих постах не льет слезы.

"Так вот я призываю всех, если мы всех впадем в депрессию, начнем плакать публично, постоянно сидеть дома. Разве скажут вам спасибо ваши дети? Потому что я себе такого не позволяю", - отметила она.

Жена Решетника уверенна, что только позитивные вибрации могут приблизить нашу победу, а еще - работа.

«Живите все своей жизнью, не нужно всех ровнять под себя. Это мое основное правило и я надеюсь, что многие со мной также согласны», - считает Кристина.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник нашел способ подбодрить украинцев.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостяка" Решетника разоткровенничалась о сложных взаимоотношениях сыновей.

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