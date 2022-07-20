Вторая жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука, который ранее вел шоу "Маска" и "Співають всі", Кристина Горняк на своей странице в Instagram показала, в каком райском месте она недавно отдыхала.

На фото, сделанном среди живописного австрийского озера, Кристина позирует в сплошном черном купальнике с открытой спиной. Жена Остапчука на коленях села на сапборд и отвернулась от камеры, продемонстрировав стройную фигуру.

"Катаясь недавно не доске, в какой-то момент почувствовала, что меня несет течение… вот так сейчас и в жизни, я просто плыву по течению, не так как я привыкла раньше – сама направлять направление, а просто села на доску и плыву. Главное – это держать в руке весло и не отпустить, чтобы набравшись силы, все же продолжить свое собственное направление !💙💛", - поделилась Горняк.

Поклонники звездной пары в комментариях оценили и такое сравнение, и эффектное фото:

"Мы сейчас все на доске, но надеемся... Фото очень хорошее👍";

"Очень символично".

Напомним, жена Остапчука Кристина Горняк заговорила о сложностях в отношениях.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.

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