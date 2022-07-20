Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, успевает работать нотариусом, а также волонтерит и собирает гуманитарную помощь. В своих сториз в Инстаграм она поделилась некоторыми важными моментами.
В частности она рассказала, как выбирает помощников для волонтерства. Кристина Горняк призналась, что все очень просто - она хочет быть уверенной, что нужное доедет туда, куда необходимо. Потому всегда выбирает кого-то из знакомых.
"Сейчас нужд много у всех. Я это прекрасно понимаю, но страшно собрать деньги, а потом быть обманутой. Потому выбираю знакомых", - поянила жена ведущего Владимира Остапчука.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Ни лечения, ни вакцины: появились новые жертвы Марбургского вируса, который коварнее COVID-19
Николаев закрывают: выяснилось, когда, на сколько и что будет происходить
"Сегодня ночью": оборвалась жизнь Русланы Писанки, что известно о трагедии
Тренер "Зважені та щасливі" Боржемская решила раскрыть свои секреты похудения: "Вы готовы?"
Кроме того, она призналась, что ей дают силы жить дальше и идти на работу - украинские защитники, которыми Кристина Горняк не устает восхищаться.
"Горжусь нашими Защитниками, а особенно Защитницами, где они только берут столько силы, чтобы улыбаться с автоматом в руках...", - отметила девушка.
Напомним, что жена Остапчука в купальнике похвасталась, как отдохнула в Австрии.
Как сообщала Politeka, Остапчук снова публично пожаловался на поведение экс-жены.
Также Politeka писала, что жена Остапчука показала, как и с кем развлекается за границей вдали от мужа.