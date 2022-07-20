Она призналась, что ей дают силы жить дальше и идти на работу - украинские защитники, которыми Кристина Горняк не устает восхищаться.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, успевает работать нотариусом, а также волонтерит и собирает гуманитарную помощь. В своих сториз в Инстаграм она поделилась некоторыми важными моментами.

В частности она рассказала, как выбирает помощников для волонтерства. Кристина Горняк призналась, что все очень просто - она хочет быть уверенной, что нужное доедет туда, куда необходимо. Потому всегда выбирает кого-то из знакомых.

"Сейчас нужд много у всех. Я это прекрасно понимаю, но страшно собрать деньги, а потом быть обманутой. Потому выбираю знакомых", - поянила жена ведущего Владимира Остапчука.

Кроме того, она призналась, что ей дают силы жить дальше и идти на работу - украинские защитники, которыми Кристина Горняк не устает восхищаться.

"Горжусь нашими Защитниками, а особенно Защитницами, где они только берут столько силы, чтобы улыбаться с автоматом в руках...", - отметила девушка.

Напомним, что жена Остапчука в купальнике похвасталась, как отдохнула в Австрии.

Как сообщала Politeka, Остапчук снова публично пожаловался на поведение экс-жены.

Также Politeka писала, что жена Остапчука показала, как и с кем развлекается за границей вдали от мужа.