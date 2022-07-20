Друга дружина популярного українського телеведучого Володимира Остапчука, який раніше вів шоу "Маска" та "Співають всі", Христина Горняк на своїй сторінці в Instagram показала, в якому райському місці вона нещодавно відпочивала.

На фото, зробленому посеред живописного австрійського озера, Христина позує в суцільному чорному купальнику з відкритою спиною. Дружина Остапчука навколішки сіла на сапборд та відвернулась від камери, продемонструвавши струнку фігуру.

"Катаючись нещодавно не дошці, в якийсь момент відчула, що мене несе течія… от так зараз і в житті, я просто пливу за течією, не так як я звикла раніше - сама направляти напрямок, а просто сіла на дошку і пливу. Головне - це тримати в руці весло і не відпустити, щоб набравшись сили, все ж таки продовжити свій власний напрямок ! 💙💛", — поділилася Горняк.

Шанувальники зіркової пари в коментарях оцінили і таке порівняння, і ефектну світлину:

"Ми зараз усі на дошці,але сподіваємось...Фото дуже гарне👍";

"Дуже символічно".

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