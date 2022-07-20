Друга дружина популярного українського телеведучого Володимира Остапчука, який раніше вів шоу "Маска" та "Співають всі", Христина Горняк на своїй сторінці в Instagram показала, в якому райському місці вона нещодавно відпочивала.
На фото, зробленому посеред живописного австрійського озера, Христина позує в суцільному чорному купальнику з відкритою спиною. Дружина Остапчука навколішки сіла на сапборд та відвернулась від камери, продемонструвавши струнку фігуру.
"Катаючись нещодавно не дошці, в якийсь момент відчула, що мене несе течія… от так зараз і в житті, я просто пливу за течією, не так як я звикла раніше - сама направляти напрямок, а просто сіла на дошку і пливу. Головне - це тримати в руці весло і не відпустити, щоб набравшись сили, все ж таки продовжити свій власний напрямок ! 💙💛", — поділилася Горняк.
Шанувальники зіркової пари в коментарях оцінили і таке порівняння, і ефектну світлину:
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Виведення монет із обігу: НБУ повідомив про важливі зміни
«Руся, куди ти так заспішила?»: Вітвіцька, Лідія Таран та інші зірки оплакують Руслану Писанку
Борис Джонсон залишається: у скандалі новий несподіваний поворот, що буде далі
"Мобілізують всіх, кого бачать": окупанти рвонули у наступ на чотирьох напрямках, яка ситуація зараз
"Ми зараз усі на дошці,але сподіваємось...Фото дуже гарне👍";
"Дуже символічно".
Нагадаємо, дружина Остапчука Христина Горняк заговорила про труднощі у стосунках.
Як повідомляла Politeka, Володимир Остапчук із дружиною показали свій будинок-мрію, як він виглядає.
Також Politeka писала, що ефектна дружина Остапчука у вишиванці полонила жіночними формами.