Як пише Politeka.net , Олена Войченко - дружина Володимира Остапчука, з якою телеведучий розлучився у 2020 році з гучним скандалом, довго влаштовував розбірки в мережі та заявляв, що просто хоче спілкуватися з дітьми. Олена виїхала з країни з початку вторгнення і після цього Остапчук не має змоги розмовляти з дітьми.

При цьому в Інстаграм Остапчук часто нагадує про цю проблему та показує, що хоче й надалі підтримувати спілкування з дітьми, але екс-дружина просто ігнорує всі його слова, повідомлення та дзвінки.

"Ліно, дай поговорити з дітьми. Олено, дай поговорити. Вау, ти прочитала мої спокуси. Якісь речі стабільні, п'ять місяців минуло!" – висловився залишпчук.

До цього Остапчук влаштував скандал після інтерв'ю екс-дружини. Він згадав, як вона різала собі вени і вважав це предметом нездорової поведінки. Також заговорив про злочини родичів екс-дружини.

"Я тебе попереджав. Тоді розкажи на інтерв'ю про кілька речей. Про твої, Олено, два кримінальні рішення в США. І суд в Олбані, штат Нью-Йорк. Через що тобі 10 років не давали повторно візу до Штатів. Епізоди - крадіжка в магазині. Про що я дізнався випадково у посольстві", - відповів Остапчук.

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