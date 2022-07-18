Друга дружина популярного українського телеведучого Володимира Остапчука, який раніше вів шоу "Маска" та "Співають всі", Христина Горняк на своїй сторінці в Instagram показала, як розважилася за кордоном без чоловіка.

Так, Горняк разом з трьома подругами вирішила відправитися на вікенд у столицю Словаччини, Братиславу.

"Наша подорож завершилась, тому прийшов час сказати: я вас люблю і дякую вам !❤️Наша «crazy четвірка» вже стільки всього разом пройшла, а стала ще міцнішою! Обожнюю наші розмови під келих, наші традиційні вечері в «Lucky», обожнюю наші подорожі, наші пісні в авто, і, взагалі, нас разом! Ці миті мені дуже потрібні, особливо в такий час, тому обіцяйте, що скоро ми повторимо наш вікенд! І, так, я з тих, хто вірить у жіночу дружбу і маю гарних подруг!", — похизувалася Горняк.

"Що за красуні?)", — грайливо запитав Володимир Остапчук у коментарях. "Україночки!", — відповіла йому Христина.

Одна з супутниць Горняк також висловилася в коментарях: "Скільки всього було… а скільки всього ще буде 😝 звичайно повторимо і не один раз… тому, що це потрібно, важливо і значимо 😘".

Нагадаємо, дружина Остапчука Христина Горняк заговорила про труднощі у стосунках.

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