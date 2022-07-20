После полномасштабного вторжения рф Аида Николайчук, как и большинство представителей отечественного шоу-бизнеса, уехала подальше из Украины. Сейчас певица пребывает в Италии, откуда делится яркими снимками со своими поклонниками, которых у нее более 53 тысяч.

У себя в Инстаграм Аида запостила новое черно-белое фото, сделанное в Риме.

Для прогулки она выбрала спортивный стиль. На девушке надеты черные обтягивающие велотреки и короткий топ, а сверху она набросила хлопковую рубашку.

Завершают стильный образ Аиды кеды на высокой белой подошве и солнцезащитные очки.

На фото певица переходит дорогу на светофоре.

«Черные полосы всегда оканчиваются белыми. И напротив. Все, что мы можем, просто идти вперед!», - оптимистично подписала певица.

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

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