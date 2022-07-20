После полномасштабного вторжения рф Аида Николайчук, как и большинство представителей отечественного шоу-бизнеса, уехала подальше из Украины. Сейчас певица пребывает в Италии, откуда делится яркими снимками со своими поклонниками, которых у нее более 53 тысяч.
У себя в Инстаграм Аида запостила новое черно-белое фото, сделанное в Риме.
Для прогулки она выбрала спортивный стиль. На девушке надеты черные обтягивающие велотреки и короткий топ, а сверху она набросила хлопковую рубашку.
Завершают стильный образ Аиды кеды на высокой белой подошве и солнцезащитные очки.
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На фото певица переходит дорогу на светофоре.
«Черные полосы всегда оканчиваются белыми. И напротив. Все, что мы можем, просто идти вперед!», - оптимистично подписала певица.
Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.
Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.
Также Politeka писала, что Аида Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев.