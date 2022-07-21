Известная певица поделилась кадрами с концерта в Польше, и рассказала о следующих концертах за границей.

Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая сейчас много гастролирует за границей с концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась кадрами из Польши и заинтриговала новыми выступлениями в европейских городах.

На новых фотографиях можно увидеть, что на сцену Юлия вышла в ярком красном комбинезоне, который сверкает блестками и подчеркивает ее стройную фигуру. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж. В руке артистка держит стойку от микрофона, на которой развевается украинский флаг.

В подписи к публикации Санина рассказала о концертах, которые готовит для украинцев, которые сейчас живут за границей. "The HARDKISS в Германии и Чехии. Благотворительные концерты в поддержку Украины. Не упустите. 24.07 – Мюнхен, Tonhalle. 26.07 – Гамбург, Docks. 28.07 – Франкфурт, Batschkapp. 29.07 – Берлин, Columbiahalle. 31.07 – Прага, Retro Music Hall", - написала Юля.

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Юля, скажите почему нет в списке Парижа?", "Юлия, есть ли шанс увидеть вас в Лиссабоне?", "До встречи во Франкфурте!", "А фото с Польши", "Ждем снова в Польше", "Очень-очень ждем в Словакии", "Ждем в Италии".

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